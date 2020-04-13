الأمير ويليامز يتحدى كورونا رغم الحجر المنزلي

ووفقا لما نشرته مجلة "هاللو"، يتواصل الأمير ويليام مع فريق عمله عبر تطبيقات التراسل الفورية.

ويحرص الأمير ويليام على دعم الجمعيات الخيرية التي تقدم وجبات طعام مجانية للأسر المعزولة، ويرسل الشكر والدعم لجميع متطوعي الجمعية.

ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، أثبت الأمير ويليام قوته، حيث كان أول من تحدث عن الوباء من خلال ظهوره في مقطع فيديو نشره عبر إنستغرام.

A video call from Prince William and Kate today to teachers and school staff at Casterton Primary Academy to thank them for their hard work in keeping the school open to the children of key workers during #coronavirus lockdown 📺 👋 pic.twitter.com/OBaPj05fiV — Chris Ship (@chrisshipitv) April 8, 2020

وعبر الأمير ويليام عن رغبته في أن يصبح طيارا مرة أخرى، لمساعدة الإسعاف البريطاني الطائر.

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في المستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة 10 آلاف، وقال مستشار علمي كبير للحكومة إن البلاد تخاطر بأن تصبح الأكثر تضررا في أوروبا حال رفعت القيود.

غادر رئيس الوزراء بوريس جونسون المستشفى، يوم الأحد، بعد قضاء أسبوع هناك، بما في ذلك ثلاث ليال في العناية المركزة، للعلاج من المرض. وهو الآن يتعافى في تشيكرز، مقر إقامته الرسمي.