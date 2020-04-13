أطباء يابانيون يكتشفون دواء قد يكبح جماح كورونا

توصل أطباء يابانيون لاكتشاف أحد أنواع الأدوية، الذي يمكنه كبح جماح فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

واكتشف الأطباء اليابانيون أن دواء "nelfinavir"، المستخدم في علاج مرض نقص المناعة، يمكنه منع تكاثر فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بحسب موقع "بيوريكسيف" الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن دواء "nelfinavir" يتم استخدامه حاليا في علاج مرض نقص المناعة البشرية، مع أدوية أخرى مضادة للفيروسات، مشيرا إلى أن الباحثون اليابانيون درسوا تأثير تسعة أدوية مماثلة في أجزاء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "اكتشفوا وجود علاقة بين استخدام دواء "nelfinavir" وانخفاض نشاط تكاثر فيروس كورونا المستجد، الذي تحول لوباء عالمي.

ويرى الأطباء أنه من الضروري اختبار جميع الأدوية الفعالة المضادة للفيروسات لاختبار فاعليتها في مواجهة المرض، في الوقت الذي لم يتوصل فيه الأطباء لابتكار دواء مضادا لفيروس كورونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و800 ألف مصاب، بينهم أكثر من 116 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 434 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 560 ألف مصاب وأكثر من 22 ألف حالة وفاة.