ترامب: اقتربنا جدا من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد ولدينا نسبة وفيات منخفضة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، إن إدارته اقتربت بشدة من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، ونأمل أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمتابعة فيروس كورونا المستجد في البلاد، "أجرينا أكثر من ثلاثة ملايين اختبار لكورونا... كل الولايات التي طلبت أجهزة تنفس حصلت عليها".

وتابع ترامب، "توقيت إجراءاتنا في مواجهة كورونا كان صحيحا.. فرضنا قيودا على السفر قبل أي وفاة بكورونا.. نسبة الوفيات لدينا منخفضة مقارنة بدول أخرى وبعدد السكان".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه، "سيحاول مساعدة الدول التي تحتاج لأجهزة تنفس صناعي لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا".

يتبع...