جدل في تركيا بسبب قانون للإفراج عن آلاف السجناء بسبب كورونا

أقر البرلمان التركي قانونا يتيح الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء لتخفيف الازدحام في السجون وحماية المعتقلين من الإصابة بفيروس كورونا، لكن البعض انتقد القانون لاستثنائه المسجونين بتهم بالإرهاب.

وقال نائب رئيس البرلمان التركي، إن حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية اليميني المتحالف معه أيدا مشروع القانون الذي أقره البرلمان بأغلبية 279 صوتا مقابل 51، وفقا لرويترز.

وارتفع عدد وفيات "كورونا" في تركيا، الاثنين، إلى 1296 بعد تسجيل 98 وفاة جديدة.

جاء ذلك حسب بيانات نشرتها وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني، والوزير فخر الدين قوجة على حسابه بتويتر.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى تسجيل 4093 إصابة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 61 ألفا و49.

انتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول، حيث تخطت الإصابات حاجز الـ 2 مليون حالة والوفيات 119 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 422 ألف حالة.

رغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3341 وفاة.

بينما انتشر الفيروس كالنار في الهشيم بدول مثل: الولايات المتحدة (584 ألف إصابة، 23450 وفاة)، إيطاليا (159 ألف إصابة، 20450 وفاة)، وإسبانيا (169 ألف إصابة، 17628 وفاة)، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.