نتنياهو: إسرائيل ضمن صدارة الدول الآمنة من فيروس كورونا

أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن بلاده باتت ضمن صدارة الدول الآمنة من فيروس كورونا المستجد، قياسا بكافة المؤشرات بالنسبة لعدد السكان (إصابات ووفيات ومرضى بحالة خطيرة).

وغرد نتنياهو عبر حسابه على تويتر: "قبل عدة أسابيع بلغت نسبة الزيادة اليومية في عدد المصابين الجدد 22%، أما اليوم فهي تبلغ 4%".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "وتيرة الإصابات تتراجع باستمرار وتعتبر متدنية نسبيا".

إسرائيل تصنف ضمن صدارة الدول الآمنة من الكورونا من ناحية كافة المؤشرات بالنسبة لعدد السكان (إصابات ووفيات ومرضى بحالة خطيرة). قبل عدة أسابيع بلغت نسبة الزيادة اليومية في عدد المصابين الجدد 22%، أما اليوم فهي تبلغ 4%. وتيرة الإصابات تتراجع باستمرار وتعتبر متدنية نسبيا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 14, 2020

وقررت الحكومة الإسرائيلية، يوم أمس الاثنين، فرض إغلاق كامل في البلاد يبدأ في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء وحتى فجر الخميس، وذلك للحد من تفشي وباء "كوفيد-19".

وأعلنت الصحة الإسرائيلية، يوم الاثنين، عن 13 حالة وفاة و441 إصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 116 والإصابات إلى أكثر من 11500 حالة.

وانتشر فيروس كورونا حتى الآن في 210 دول ومناطق مختلفة من العالم، حيث تخطت الإصابات حاجز الـ 2 مليون حالة والوفيات 119 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 422 ألف حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.