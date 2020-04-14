نتنياهو وغانتس يقتربان من الاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ

اقترب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المنتهية ولايته، ومنافسه بيني غانتس من التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة طوارئ وطنية لمكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد، وإنهاء الجمود السياسي.

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، انتهت عند منتصف الليل المهلة الممنوحة لغانتس ومدتها 28 يوما لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، قبل أن يمدد الرئيس ريئوفين ريفلين الذي يشرف على محادثات الائتلاف المهلة ليومين.

والتقى غانتس ونتنياهو قبل إصدار بيان مشترك قالا فيه إنهما أحرزا "تقدما كبيرا".

وأثارت حالة الجمود احتمال إجراء انتخابات رابعة بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في أبريل/ نيسان وسبتمبر/أيلول 2019 والشهر الماضي.

وفي حال عدم التوصل لاتفاق سيعود إلى الكنيست اختيار مرشح يكون أمامه 14 يوما لتشكيل حكومة، وفي حال إخفاقه سيتم تلقائيا إجراء انتخابات جديدة.

ويرأس نتنياهو حكومة تصريف أعمال في ظل الجمود السياسي المستمر منذ أكثر من عام.