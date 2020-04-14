مساعد وزير الصحة الإيراني: نجحنا في إدارة أزمة فيروس كورونا

قال مساعد وزير الصحة لشؤون العلاج في إيران، اليوم الثلاثاء، إن بلاده نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا حتى الآن، كما أنها تشهد تراجع تفشي الفيروس.

ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أنه، في اجتماع للجنة خراسان الرضوية لمواجهة كورونا والسيطرة عليه في مشهد، أشار الدكتور قاسم جان بابائي، إلى أن أبعاد فيروس كورونا غير معروفة تماما للباحثين.

وتابع "بالنظر إلى إمكانية مواجهة البلاد لفيروسات أخرى مماثلة في المستقبل، فقد تقرر التحرك نحو البنية التحتية التي قد نحتاجها في المستقبل".

وفي إشارة إلى إزالة القيود الموجودة جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد، قال مساعد وزير الصحة والتعليم الطبي: "يجب أن تتم إزالتها تدريجيا مثل التطبيق التدريجي للقيود، وعلى أي حال، يجب تقييم آثار أي تدخل ثم اتخاذ الخطوة التالية".

وسجلت إيران أكثر من 73 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي، في حين توفي أكثر من 4500.