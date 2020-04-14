مخابر ووهان الصينية تبدأ التجارب السريرية على لقاحين جديدين ضد "كورونا"

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، موافقتها على بدء التجارب السريرية للقاحين جديدين ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أعلنت آلية الوقاية والسيطرة المشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في تقريرها المقدم إلى مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الصينية وافقت على لقاحين غير نشطين "لكوفيد-19" للبدء بعملية التجارب السريرية.

قالت آلية الوقاية في بيانها إنه تم تطوير اللقاحين الجديدين من قبل معهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الأدوية الوطنية الصينية بالتعاون مع شركة "سينوفاك" للبحث والتطوير المحدودة ومقرها بكين، وأكدت بدء التجارب السريرية على اللقاحين الجديدين، بحسب "شبكة الصين".

وسجلت الصين اليوم الثلاثاء، 89 حالة إصابة جديدة في البر الصيني، منها 86 حالة وافدة من الخارج، مع بذل المزيد من الجهود لزيادة الفحوصات في المناطق الحدودية.

ووفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية، خرج 75 شخصا من المستشفيات، أمس الاثنين، بعد شفائهم التام ، في حين شهدت بعض المستشفيات انخفاضا بعدد الحالات الخطيرة بواقع من 5 إلى 116 حالات.