رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني يتماثل للشفاء من "كورونا"

أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن الحالة الصحية لرئيسه علي لاريجاني، قد تماثلت للشفاء بعد إصابته بفيروس "كورونا".

ونقلت وكالة أنباء "فارس "الإيرانية عن نائب رئيس البرلمان الإيراني، مسعود بزشكيان، قوله إن "الحالة الصحية لرئيس البرلمان علي لاريجاني، قد تماثلت للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يمكث منذ أسبوعين في الحجر الصحي المنزلي".

وكان المجلس قد عقد أول جلسة له في العام الإيراني الجديد، يوم الثلاثاء الماضي، حيث رفض مشروع قانون طوارئ لإغلاق البلاد لمدة شهر من أجل السيطرة على انتشار فيروس "كورونا".

وكان لاريجاني قد أصيب بفيروس كورونا نحو أسبوعين، وخضع للحجر الصحي المنزلي.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 4585، بعد تسجيل 111 وفاة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن "عدد الإصابات الإجمالية وصل إلى 73303، بعد تسجيل 1617 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية".