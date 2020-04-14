إيران تسجل 98 حالة وفاة جديدة و1574 إصابة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 98 حالة وفاة بفيروس كورونا، في الأربع والعشرين الساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم 74 ألفا و877 شخصا، وبوفاة 98 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في إيران 4683 شخصا، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف جهانبور: أن "من بين المصابين بالفيروس في البلاد، 3691 في وضع حرج"، موضحا أن عدد المتعافين بلغ 48 ألفا و129 شخصا لغاية الآن.

وكان البرلمان الإيراني، أعلن في وقت سابق اليوم، أن الحالة الصحية لرئيسه علي لاريجاني، قد تماثلت للشفاء بعد إصابته بفيروس "كورونا".

من جانبه، قال مساعد وزير الصحة لشؤون العلاج في إيران، إن بلاده نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا حتى الآن، كما أنها تشهد تراجع تفشي الفيروس.