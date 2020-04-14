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10:32 GMT14 أبريل/ نيسان 2020
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    الحجر الصحي في طهران، انتشار فيروس كورونا في إيران، مارس 2020

    بعد موت آلاف الإيرانيين وفي ظل العقوبات... كيف واجهت إيران فيروس كورونا سياسيا

    © Sputnik . Soheil Ghanbarzadeh
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    اعتبرت إيران واحدة من الدول الأعلى فى نسب الإصابات والوفيات بفيروس كورونا الذى تفشى في دول عديدة حول العالم.

    لكن مواجهة الفيروس في إيران تختلف عن غيرها من الدول، كونها تعمل تحت ضغط عقوبات أمريكية صارمة بشأن التصدير لها، وهو ما أدى بمسؤوليها إلى مواجهة كورونا سياسيا أيضا إلى جانب العمل الطبي، حسب تصريحات مسؤولين فيها أبرزهم وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، الذى هاجم النظام الأمريكي، وقال إن بلاده تواجه العقوبات وكورونا معا، وكتب على حسابه عبر تويتر "على مر التاريخ لم نشهد مثل هذا الأسلوب السيئ جدًا الذي يستخدمه الرئيس الأمريكي الحالي وفريقه، عبر استغلال كارثة بشرية للانتقام ونشر الكراهية وتوظفيها من أجل الانتخابات".

    معتبرا أن "إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تستطيع بسهولة شراء المعدات واللوازم الطبية في مواجهة هذا المرض"، مُعتبرًا أن الإدارة الأمريكية أرادت "إضعاف إيران عبر كورونا (عبر) إحياء سياسة الضغوط القصوى الفاشلة".

    لكن وزارة الخارجية الأمريكية ردت عليه ممثلة فى متحدثتها مورغان أورتاغوش، في 31 مارس الماضي، وقالت له:"كُف عن الكذب. توقف عن السرقة.. إذا كان النظام الإيراني بحاجة إلى أموال للتعامل مع فيروس كورونا، فيمكنه الوصول إلى مليارات الدولارات من صندوق (علي) خامنئي (مرشد الثورة الإيرانية)، المعفي من الضرائب".

    وأضافت: "إنها ليست العقوبات الأمريكية، إنه النظام الإيراني"، حسب ما جاء على حسابها في تويتر.

    فيروس قديم اسمه أمريكا

    المواجهة السياسية لكورونا جعلت الرئيس الإيراني روحاني يقول إن "الإمبريالية الأمريكية فيروس أخطر من كورونا على المجمتع البشري".

    ويضيف بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن "أطماع ساسة أمريكا وغطرستهم لطالما فرضت الضغوط على الشعوب المستقلة والحرة".

    ويعتبر روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو  أن "إيران وفنزويلا تمكنتا بفضل تضامنهما وتعاونهما من مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والفيروس القديم المتمثل بأمريكا على أحسن وجه".

    ويلفت روحاني إلى أن"خطط وإجراءات إيران في مواجهة فيروس كورونا والنجاحات التي تحققت في مجال الأبحاث والتحقيقات لإنتاج عدة تشخيص كورونا والمستلزمات اللازمة الأخرى في هذا الصدد لتعزيز قدرات إيران على صعيد المعدات والأجهزة اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية".

    وكانت أمريكا قد فرضت فى السادس والعشرين من مارس الماضي، عقوبات جديدة على 20 مسؤولا وشركات مقرها إيران والعراق، متهمة إياهم بدعم الجماعات الإرهابية "حتى فى الوقت الذى تحارب فيه تفشي وباء كورونا".
    واعتبرتهم وزارة الخزانة الأمريكية متورطين في تهريب الأسلحة إلى العراق واليمن وبيع النفط الإيراني.

    رفع تجميد أرصدة مالية

    وخلال الفترة الأخيرة عملت إيران على رفع تجميد أرصدتها في لوكسمبورغ وهو ما أعلنه الرئيس روحاني، خلال اجتماع للهيئة الوطنية لمكافحة كورونا وقال إن "رجال القانون في إيران والمصرف المركزي ووزارة الخارجية سجلوا انتصارا في رفع تجميد أرصدتنا في لوكسمبورغ"، وهي تحركات سياسية في مواجهة العقوبات التى تتحدث عنها الدولة في إطار معالجة آثار كورونا.

    كما أن العقوبات الاقتصادية على المنتجات المطلوبة في مواجهة كورونا، دفعت إيران إلى الإعلان عن افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الكمامات على مستوى جنوب غرب آسيا، في مدينة إشتهارد الصناعية التابعة لمحافظة البرز غرب طهران.

    وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن المصنع يمتلك القدرة على إنتاج ثلاثة ملايين كمامة يوميا، و 100 الف كمامة في المرحلة الأولى، وذلك في عام القفزة الإنتاجية، وبالاتكاء على الشباب والشركات الإيرانية القائمة على المعرفة.

    إيرانيون يرتدون الكمامات بعد تفشي فيروس كورونا في إيران
    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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    وبانطلاق المصنع فإن الطاقة الإنتاجية للكمامات في البلاد سوف تتضاعف أربع مرات مقارنة بالأيام التي سبقت تفشي كورونا"، وقد تم إنشاء المصنع باستثمار أكثر من 90 مليار تومان وتوظيف مباشر لـ 400 شخص و900 شخص بشكل غير مباشر".

    أقل معدل يومى للوفيات

    هذه المواجهات السياسية الإيرانية لفيروس كورونا تأتي في وقت وصلت فيه حالات الإصابة بالبلاد إلى تسجيل 1574 حالة خلال الـ24 الساعة الأخيرة اليوم الثلاثاء، مع إضافة 98 وفاة جديدة، وهو أقل معدل يومي لكورونا في إيران، حتى وصلت الوفيات إلى 4683 حالة، والإصابات إلى 74877 حالة.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا
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