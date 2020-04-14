"الناتو" يوجه دعوة إلى حركة "طالبان" بشأن العنف في أفغانستان

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، حركة "طالبان" إلى خفض العنف في أفغانستان وتنفيذ اتفاق السلام مع واشنطن، مؤكدا أن الحلف سيستمر في دعم أفغانستان من خلال المهمات التدريبية.

أمستردام - سبوتنيك . وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "نحن ندعو طالبان لخفض العنف وإيقاف الهجمات وتنفيذ اتفاق السلام مع واشنطن، ونحن ندعم هذا الاتفاق ومبادلة السجناء ونحن نشجع جميع الأطراف للوفاء بوعودهم لخفض العنف وتطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع".

وأضاف: "الناتو سيستمر بدعم أفغانستان من خلال مهماتنا التدريبية للقوات الأفغانية لأنها أفضل طريقة وإرسال رسالة أن طالبان لن تنجح في المعركة بل عليها الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سلام".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، سيلتقي ممثلي حركة طالبان الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة.

ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي، بالعاصمة القطرية، اتفاق سلام يهدف إلى إطلاق عملية السلام في أفغانستان ووضع حد لأطول حرب في التاريخ الأمريكي، التي أودت بحياة عشرات الآلاف وكلفت مليارات الدولارات.

وتأمل الولايات المتحدة من خلال الاتفاق بإنهاء عقدين من الصراع وإعادة 13 ألف عسكري أمريكي يتمركزون في أفغانستان.