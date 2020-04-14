روحاني يطمئن الإيرانيين

طمأن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مواطنيه، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، وإصابة عشرات الآلاف ووفاة أكثر من 4 آلاف شخص.

وأكد الرئيس، في جلسة حكومية عقدت اليوم الثلاثاء، أن هناك 4 ملايين طن من السلع الأساسية في جمارك وموانئ البلاد، وأن مليون طن من هذه البضائع في طريقه إلى الأسواق، على أن يتم شحن الكميات الباقية خلال الأسابيع المقبلة، الأمر الذي سينعش الأسواق في البلاد.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أنه، خلال جلسة للجنة الاقتصادية في الحكومة، طمأن روحاني المواطنين بتوفر السلع الأساسية والأدوية والتجهيزات الطبية حتى نهاية العام الإيراني الجاري الذي ينتهي في 21 مارس/ آذار 2021 .

وتطرق الرئيس روحاني إلى القيود التي لا بد من تطبيقها في إطار التباعد الاجتماعي الذكي، مشيرا إلى أن الجهات المختصة ستطلع المواطنين بالتدريج على ما يمكن تجاوزه من القيود التي وضعت بسبب انتشار فيروس كورونا، وعودة النشاطات قليلة الخطر، فيما أكد أن المؤسسات التعليمية بكل مستوياتها ستبقى معطلة حاليا.

وأوضح روحاني أن الحكومة رصدت مبلغ 100 ألف مليار تومان للمؤسسات والمشاغل التي تضررت بسبب الإجراءات الخاصة بكورونا، ومن بين هذا المبلغ 25 ألف مليار تومان إلى صندوق ضمان العاطلين، تقدم كمنح للعاطلين عن العمل.

وأضاف أنه تم تخصيص 23 ألف مليار تومان تمنح على شكل قروض بلا فوائد للعوائل الفقيرة والمحتاجة.