سكان ووهان الصينية يرقصون في الشوارع فرحا بعودة الحياة... فيديو

بدأت الحياة الطبيعية تعود بالتدريج إلى مدينة ووهان الصينية التي كانت مركز انطلاق فيروس كورونا والبؤرة الأولى لظهوره، وبعد أن أعلنت الصين هزيمة الفيروس التاجي، ها هم سكان ووهان يرقصون في شوارع المدينة تعبيرا عن فرحهم بالعودة.

ونشرت وكالة "أ ف ب" على صفحتها في تويتر فيديو يظهر فيه عدد من الأشخاص في مدينة ووهان الصينية وهم يرقصون في الشوارع تعبيرا عن فرحهم بعودة الحياة إلى ربوع المدينة.

VIDEO: As Wuhan eases its lockdown, older residents affectionately known as aunties or uncles are once again taking to public squares and dancing into the night in what has become a national pastime. of people square dancing on banks of Yangtze River in Wuhan pic.twitter.com/jaZcZgpVaE — AFP news agency (@AFP) April 14, 2020

​وبينما تخفف مدينة ووهان من تقييدها للحركة بالتدريج، فإن كبار السن المعروفين بالخالات أو الأعمام يذهبون مرة أخرى إلى الساحات العامة ويرقصون في الليل فيما أصبح هواية وطنية. ومن الناس من يرقص على ضفاف نهر اليانغتسي في ووهان.