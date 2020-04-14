ظريف: كورونا كان فرصة لأمريكا للإقلاع عن "إدمان الحظر"

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه على الرغم من الحظر والعقوبات الأمريكية، فإن بلاده تمكنت من إحراز تقدم في مكافحة فيروس كورونا.

ووصف ظريف الفيروس التاجي بأنه كان فرصة لأمريكا للإقلاع عن إدمان الحظر.

ونشر ظريف تغريدة على موقع "تويتر" يقول فيها "إن إيران ورغم الحظر المفروض من قبل الولايات المتحدة، قد تمكنت من تحقيق تقدم لافت في مواجهة تفشي فيروس كورونا بفضل مصادرها البشرية والعلمية وأصدقائها الأجانب".

Despite US sanctions, Iran has made significant progress in fighting the pandemic, thanks to its human & scientific resources, and friends abroad.#Covid19 was opportunity for US to kick its addiction to sanctions. Instead, it will now live in infamy in the memory of our people. — Javad Zarif (@JZarif) April 13, 2020

​وأضاف أن فيروس "كوفيد-19" كان فرصة "للولايات المتحدة للإقلاع عن الإدمان على الحظر، ولكن بدلا عن ذلك ستبقى سمعتها سيئة الصيت عالقة في أذهان شعبنا".

وسجلت إيران أكثر من 73 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي، في حين توفي أكثر من 4500.