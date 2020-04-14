وفاة زعيم حزب كبير في تركيا بفيروس "كورونا"... وأردوغان يعلق

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تغريدة عبر "تويتر": "أسأل الله الرحمة للسيد باش ولكل مواطنينا الذين فقدوا حياتهم بسبب الوباء، وأقدم تعازي لكل أقربائهم. وأرجو من الله أن يجعل مثواهم الجنة".

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2020

​كما قدم العديد من زعماء التيارات والأحزاب السياسية تعازيهم، وعلى رأسهم كمال قلجدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية.

وكانت وزارة الصحة التركية قد أعلنت أمس الاثنين، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 1296 بعد تسجيل 98 وفاة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 61 ألفا و49 إثر تسجيل 4093 إصابة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 3 آلاف و957.