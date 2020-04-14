الصحة العالمية: العالم لم يصل بعد إلى ذروة الإصابات بفيروس "كورونا"

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، اليوم الثلاثاء، أن العالم لم يصل بعد إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا على الرغم من وجود تباطؤ في انتشاره بالبلدان الأوروبية.

وقالت هاريس، في مؤتمر صحفي: "هناك تباطؤ في عدد الحالات الجديدة في إسبانيا وإيطاليا، سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نرى تباطؤًا. لكن في دول أخرى، مثل تركيا والمملكة المتحدة، هناك تزايد في عدد الحالات. وحول العالم 90 في المئة من الحالات الجديدة موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا. لذلك نحن بالتأكيد لا نرى ذروة (الوباء) بعد".

وأضافت هاريس: "بكل تأكيد تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة هو الأكبر حالياً في العالم".

وقد تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 23 ألف شخص، واقترب عدد الإصابات من 570 ألفًا. وبالنسبة لكلا المؤشرين تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أن فيروس كورونا المستجد منتشر حاليا في 213 دولة .

كما صنفت المنظمة "كوفيد-19"، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبرت الجائحة العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

إلى ذلك أظهرت بيانات نشرتها جامعة" جونز هوبكنز" التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أن عدد المصابين بـ"كوفيد-19"، حول العالم تخطى عتبة الـ" مليوني" شخص.