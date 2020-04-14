الحرس الثوري يحشد جميع قواته ضد كورونا

قال المساعد المنسق للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي أكبر بورجمشيديان، إن الحرس الثوري حشد جميع قواته، خاصة القوات البرية في مناورات الدفاع البيولوجي.

ونقلت وكالة "إرنا" عن المسؤول قوله إن جميع الإجراءات المتخذة من قبل الحرس الثوري منذ الأيام الأولى من انتشار فيروس كورونا تمت تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وذكرت الوكالة أنه على هامش المناورات الشاملة للدفاع البيولوجي وتطهير البيئة، قال بورجمشيديان، في تصريح له اليوم الثلاثاء، فيما يخص تعقيم البيئات المغلقة، أنه "تم تحديد آلاف الأماكن وقد نفذت المقار العشرة للقوة البرية إجراءات جيدة جدا في هذا الصدد لحد الآن".

وذكر أنه "خلال هذه المناورات يتم استخدام 1700 آلة خاصة بالحرب الحديثة وتم تطهير بعض البيئات الحساسة كالمستشفيات عشرات المرات".

وسجلت إيران أكثر من 73 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي، في حيت توفي أكثر من 4500.