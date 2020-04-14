دراسة: إسرائيل تحتل المرتبة الأولى من حيث الأمن الوبائي

احتلت إسرائيل المرتبة الأولى في التصنيف الأمني الوبائي للدول في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث جاءت كلا من ألمانيا وكوريا الجنوبية في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

ووفقا لدراسة قامت بها مجموعة "Deep Knowlegde Group"، فإن أستراليا والبر الرئيسي للصين وتايوان وهونغ كونغ ونيوزيلندا وسنغافورة واليابان، كانت من ضمن المراكز العشرة الأولى.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت الدراسة تصنيفا لعشرين دولة الأكثر عرضة لتفشي الوباء، حيث احتلت المراكز الخمسة الأولى إيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا. ويتبعهم السويد وإيران والإكوادور والفلبين ورومانيا. واحتلت روسيا المركز الثاني عشر في هذا التصنيف.

وكان من ضمن المؤشرات في تصنيف الدول، توقيت دخول الإجراءات المقيدة للحركة حيز التنفيذ، بالإضافة إلى ذلك، تم فحص البيانات المتعلقة بمدة الحجر الصحي، وحالات انتهاكه، وكذلك تدابير الدعم الاقتصادي في الدولة وكذلك كمية موارد النظام الصحي، وتدابير الطوارئ الأخرى التي أدخلتها الدول.

واستخدمت الدراسة معلومات من مصادر مفتوحة، بما في ذلك بيانات من منظمة الصحة العالمية وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، أشار الخبراء إلى أن البيانات يتم تحديثها باستمرار، وفي المستقبل قد يتغير أيضًا توزيع الأماكن في الترتيب.