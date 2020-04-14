أوباما يؤيد بايدن لترشيح الحزب الديمقراطي

يعلن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، تأييده لترشيح نائبه جو بايدن، اليوم الثلاثاء، من أجل السباق الانتخابي للحزب الديمقراطي للرئاسة عام 2020.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شخص، قالت إنه مقرب من الرئيس السابق، القول إنه من المتوقع أن يعلن أوباما تأييده لبايدن في شريط فيديو سيصدر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

ويأتي الدعم المتوقع لبايدن من أوباما بعد يوم من تقديم السناتور بيرني ساندرز، تأييده، بعد انسحابه من السباق الانتخابي.

كان ساندرز قد علق حملته، يوم الأربعاء، ممهدا الطريق أمام نائب الرئيس السابق بايدن، ليكون المرشح لمواجهة الرئيس الجمهوري في الانتخابات التي ستجري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.