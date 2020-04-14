بعد لقاء الـ 6 ساعات بين نتنياهو وغانتس… هل تتشكل حكومة إسرائيلية؟

انتهى لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المنتهية ولايته، بمنافسه الجنرال بيني غانتس، في لقاء الـ 6 ساعات دون نتائج.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الثلاثاء، أن لقاء نتنياهو وغانتس انتهى دون التوصل لاتفاق نهائي على تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة، وإنهاء الجمود السياسي، وإن حققا نتائج إيجابية في التوصل لهذا الاتفاق.

وأفادت القناة العبرية بأن الطرفين اتفقا على أغلب النقاط الرئيسية، ولكن يتبقى التوصل للاتفاق النهائي، حيث من المقرر أن يجتمع مفاوضو الحزبين، حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، و"أزرق أبيض" بقيادة الجنرال غانتس، في وقت لاحق من مساء اليوم.

גנץ דיבר בנאומו בעיקר למחנה שלו, ואל אלו שהיו פעם שותפיו. אך יו"ר כחול לבן כבר אינו יכול לחזור ללפיד ויעלון, ובמשא ומתן נתניהו מחזיק את כל הקלפים

הפרשנות של @YaronDeckel ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/nP5tbMWNBM — כאן חדשות (@kann_news) April 13, 2020

ونوهت القناة إلى انتهاء المهلة الممنوحة لغانتس ومدتها 28 يوما لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، قبل أن يمدد الرئيس رؤبين ريفلين الذي يشرف على محادثات الائتلاف، ليومين فقط، حيث بدأت مهلة غانتس الأولى في 16 مارس/آذار الماضي، دون تحقيق أي نتائج.

وأثارت حالة الجمود السياسي احتمال إجراء انتخابات برلمانية رابعة للكنيست، بعد الانتخابات غير الحاسمة، التي أجريت في أبريل/ نيسان، وسبتمبر/أيلول 2019 والشهر الماضي.

وفي حال عدم التوصل لاتفاق سيعود إلى الكنيست اختيار مرشح يكون أمامه 14 يوما لتشكيل حكومة، وفي حال إخفاقه سيتم تلقائيا إجراء انتخابات جديدة.