إسرائيل تكلف "الشاباك" بمهام جديدة لمواجهة كورونا

أفادت صحيفة "كالكاليست" العبرية، اليوم الثلاثاء، أنه يُستشف أو يستنتج من رد الدولة على التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، دراسة إسناد مهام أخرى إلى الشاباك إلى جانب دراسة خيارات أخرى بحسب قرارات الحكومة الإسرائيلية.

يشار إلى أن الدولة الإسرائيلية قامت بتكليف جهاز "الشاباك" بتحديد أماكن تواجد المرضى المصابين بفيروس كورونا، بهدف المساعدة في مواجهة الفيروس الذي تفشى في البلاد.

وأوضحت الصحيفة العبرية، ذات الطابع الاقتصادي، أن الهدف من هذه المهام الجديدة لجهاز "الشاباك" هو جعل المساعدة المقدمة لطواقم وزارة الصحة أكثر نجاعة وقوة، فضلا عن إتاحة الفرصة لإعادة الحياة في البلاد إلى مجراها الطبيعي تدريجيا ورفع القيود على التحركات جزئيا في ظل الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن بلاده باتت ضمن صدارة الدول الآمنة من فيروس كورونا المستجد، قياسا بكافة المؤشرات بالنسبة لعدد السكان (إصابات ووفيات ومرضى بحالة خطيرة).

وغرد نتنياهو عبر حسابه على تويتر: "قبل عدة أسابيع بلغت نسبة الزيادة اليومية في عدد المصابين الجدد 22%، أما اليوم فهي تبلغ 4%".

إسرائيل تصنف ضمن صدارة الدول الآمنة من الكورونا من ناحية كافة المؤشرات بالنسبة لعدد السكان (إصابات ووفيات ومرضى بحالة خطيرة). قبل عدة أسابيع بلغت نسبة الزيادة اليومية في عدد المصابين الجدد 22%، أما اليوم فهي تبلغ 4%. وتيرة الإصابات تتراجع باستمرار وتعتبر متدنية نسبيا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 14, 2020

وقررت الحكومة الإسرائيلية، أمس الاثنين، فرض إغلاق كامل في البلاد يبدأ في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء وحتى فجر الخميس، وذلك للحد من تفشي وباء "كوفيد-19".

وانتشر فيروس كورونا حتى الآن في 210 دول ومناطق مختلفة من العالم، حيث تخطت الإصابات حاجز الـ 2 مليون حالة والوفيات 119 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 422 ألف حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.