هيئة الشؤون الدينية التركية توضح تأثير الصيام في ظل جائحة كورونا

أعلنت هيئة الشؤون الدينية التركية في بيان لها أن الصيام خلال شهر رمضان لا يشكل خطرا على الأشخاص الأصحاء في ظل انتشار جائحة الفيروس التاجي، مشيرة إلى أنه يؤثر بشكل إيجابي على المناعة.

وجاء في بيان الهيئة: "هناك تساؤلات كثيرة، في ظل اقتراب شهر رمضان، فيما يتعلق بوباء الفيروس التاجي، حيث لا يوجد دليل طبي على أن الصوم يمكن أن يكون له تأثير سلبي على جهاز المناعة".

وأضاف البيان: "على العكس من ذلك، هناك منشورات علمية تدعي أن الصوم له تأثير مفيد على مناعة الجسم".

وفي وقت سابق، أقر البرلمان التركي قانونا يتيح الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء لتخفيف الازدحام في السجون وحماية المعتقلين من الإصابة بفيروس كورونا، لكن البعض انتقد القانون لاستثنائه المسجونين بتهم بالإرهاب.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد الذي يسبب وباء (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.