جورجيا تفرض العزل العام لمدة عشرة أيام في 4 مدن منها العاصمة

قالت جورجيا، اليوم الثلاثاء، إنها ستفرض العزل العام على أربع مدن كبيرة منها العاصمة تبيليسي لمدة عشرة أيام اعتبارا من 15 أبريل/ نيسان، في إطار جهودها للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويتعين أن يطرح رئيس البلاد العزل المقترح وأن يوافق عليه البرلمان، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال رئيس الوزراء جورجي جاخاريا في إفادة صحفية إن المؤسسات المالية الدولية والمانحين وافقوا على تقديم مساعدات قيمتها 1.5 مليار دولار لدعم جورجيا بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.

وتابع أن ذلك يشمل اتفاقا مع صندوق النقد الدولي على برنامج بقيمة 477 مليون دولار.

وسجلت جورجيا 296 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وثلاث حالات وفاة.

منذ 20 مارس/ آذار، تم إغلاق جميع المراكز التجارية، بما في ذلك أسواق المواد الغذائية، مؤقتًا في جورجيا. يُسمح بالعمل: للصيدليات ومحلات البقالة ومتاجر الحيوانات الأليفة والمستودعات والأسواق الزراعية وأسواق الحيوانات ومحلات الأسمدة ومحلات الأجهزة المنزلية ومحطات الوقود.