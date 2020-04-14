إعلام: أعداد الوفيات بكورونا في إسرائيل مضللة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأرقام التي تنشرها وزارة الصحة الإسرائيلية حول عدد الوفيات بفيروس كورونا مضللة وليست دقيقة أبدا، نتيجة لعدم شمول تلك الأرقام من يموت في البيت.

وأفادت الصحيفة بأن البيانات المضللة يعود إلى أن عدد الوفيات الذي تنشره الوزارة، مرتين يوميا، يشمل المرضى الذين توفوا في المستشفيات فقط، ولا يشمل المتوفين في بيوتهم.

وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن كثيرا من المصابين الإسرائيليين بفيروس كورونا يرفضون الذهاب للمستشفى للعلاج من الفيروس، وبالتالي من مات في منزله بالفيروس يعد موتا بمرض مزمن، على سبيل المثال، وبالتالي لا يحسب ضمن قتلى كورونا الإجمالي.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، أمس الاثنين، فرض إغلاق كامل في البلاد يبدأ في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء وحتى فجر الخميس، وذلك للحد من تفشي وباء "كوفيد-19".

وانتشر فيروس كورونا حتى الآن في 213 دولة ومناطق مختلفة من العالم، حيث تخطت الإصابات حاجز الـ 2 مليون حالة والوفيات 119 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 422 ألف حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.