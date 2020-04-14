أوباما يعلن دعم جو بايدن في الانتخابات الرئاسية ضد ترامب... فيديو

أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، دعمه للمرشح جو بايدن ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب في السباق الرئاسي على البيت الأبيض.

وقال أوباما على حسابه الشخصي بـ"تويتر": "أنا فخور بتأييد صديقي جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "بالنسبة لنا جميعا ممن يحبون هذا البلد، نحن جاهزون للعب دورنا للتأكد من أنها تصل إلى أعلى المثل العليا".

For all of us who love this country and are willing to do our part to make sure it lives up to its highest ideals – now’s the time to fight for what we believe in. Join us at https://t.co/Kboaxi3MVL. And I’ll see you on the campaign trail as soon as I can. — Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020

وتابع: "حان الوقت للقتال من أجل ما نؤمن به".

وأتم: "انضموا إلينا (حملة جو بايدن الرئاسية)، وسأراكم في الحملة قريبا".

ويأتي الدعم المتوقع لبايدن من أوباما بعد يوم من تقديم السناتور بيرني ساندرز، تأييده، بعد انسحابه من السباق الانتخابي.

وكان ساندرز قد علق حملته، الأربعاء الماضي، ممهدا الطريق أمام نائب الرئيس السابق بايدن، ليكون المرشح لمواجهة الرئيس الجمهوري في الانتخابات التي ستجري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.