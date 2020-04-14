السفن الإيرانية في الخليج العربي تكرم الأطقم الطبية على طريقتها الخاصة

وبحسب وكالة "فارس" للأنباء، أن مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان أعلن عن إطلاق أبواق جميع السفن الإيرانية في الخليج العربي اليوم الثلاثاء، تكريما لجهود الأطقم الطبية في مكافحة كورونا.

وبيّن المسؤول الإيراني أنه: "أطلقت جميع السفن الإيرانية في الخليج الفارسي وموانئ ومرافئ البلاد أبواقها وصفاراتها في خطوة رمزية، تكريما لجهود الأطقم الطبية وتحية شكر لهؤلاء الأعزاء الذين يجاهدون في الخط الأمامي لمكافحة كورونا".

وأردغ أن هذ الإجراء الرمزي يأتي: "إشادة بالجهود الدؤوبة لجميع العاملين في مواجهة كورونا في وطننا العزيز إيران في الظروف الراهنة التي باتت جميع دول العالم تعاني فيها من جائحة كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 98 حالة وفاة بفيروس كورونا، في الأربع والعشرين الساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم 74 ألفا و877 شخصا، وبوفاة 98 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في إيران 4683 شخصا، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف جهانبور: أن "من بين المصابين بالفيروس في البلاد، 3691 في وضع حرج"، موضحا أن عدد المتعافين بلغ 48 ألفا و129 شخصا لغاية الآن.