تحذير من تسلل مرض "الحصبة" عالميا أثناء الانشغال بمواجهة كورونا

حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أن 117 مليون طفل، في 37 دولة، قد لا يحصلون على تطعيم ضد مرض "الحصبة" في الوقت المناسب، بإشارة إلى الانشغال بمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب "بي بي سي عربي"، فقد يشهد مرض الحصبة فورة جديدة، مع تأخر مواعيد تطعيم الأطفال حول العالم، بسبب الانشغال بمواجهة فيروس كورونا وانتشاره عالميا.

ونقل الموقع عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إعلانه أن "117 مليون طفل، في 37 دولة، قد لا يحصلون على تطعيم الحصبة الضروري في وقته".

وشهدت عدّة دول أوروبية، من بينها بريطانيا، إصابات بالحصبة بأعداد كبيرة، حيث انخفض إعطاء التطعيم الثلاثي المخصّص للحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية للأطفال.

ويسبّب مرض الحصبة لدى المصابين به سعالا وطفحاً جلدياً وحمّى. وقد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات. ويمكن الوقاية منه بالحصول على جرعتين من التطعيم الثلاثي المتوفر مجاناً للأطفال في عدّة دول.

وعلى سبيل المثال، حصل 95 في المئة من الأطفال في سنّ الخامسة في بريطانيا على الجرعة الأولى من التطعيم، بحسب منظمة الصحّة العالمية، لكنّ 87.4 في المئة منهم فقط حصلوا على الجرعة الثانية.

ولأنّ الحصبة من الأمراض شديدة العدوى، فإنه يمكن أن يكون لأي انخفاض قليل في التطعيم تأثير في انتشار المرض.