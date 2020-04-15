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    2000 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة 8 أبريل / نيسان 2020

    الأمل يتبدد... كورونا يحقق رقم وفيات "مروع" في الولايات المتحدة

    © REUTERS / JOSHUA LOTT
    العالم
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (61)
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    أعلنت جامعة "جونز هوبكنز الأمريكية، المختصة في إحصائيات إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تحقيق رقم قياسي لم تشهده أمريكا من قبل.

    وأكدت الجامعة عبر موقعها الألكتورني، أن الولايات المتحدة سجلت عدد وفيات قياسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعدما كان يلوح في الأفق أمل بانخفاض عدد الوفيات والإصابات في البلاد.

    حصيلة وفيات مروعة خلال 24 ساعة

    وقالت جونز هوبكنز، "إن الولايات المتحدة أحصت 2228 وفاة خلال يوم الثلاثاء". حيث تعد أكبر حصيلة وفيات خلال يوم واحد حتى الآن عالميا.

    وبحسب الجامعة الأمريكية، ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا الولايات المتحدة إلى 25.757 وفاة.

    الأمل يتبدد

    سجلت الولايات المتحدة خلال الأيام الثلاث الماضية (السبت "1920 وفاة"، الأحد "1514"، الاثنين "1509") إحصاءات منخفضة لنسبة الوفيات في عموم البلاد.

    ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن جائحة كورونا 15 أبريل / نيسان 2020
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    ترامب ينفذ تهديده ويعلق تمويل منظمة الصحة العالمية
    وقاربت نسبة انخفاض الوفيات في الولايات المتحدة من يوم الجمعة الماضي (2108 وفاة) حتى يوم الاثنين 600 حالة وفاة، لكن النسبة عادت للارتفاع بقوة يوم الثلاثاء لتسجل ارتفاع بمقدار 719 حالة وفاة.

    أكبر نسبة إصابات حول العالم

    وتملك الولايات المتحدة أكبر نسبة إصابات ووفيات حول العالم، حيث تخطت الإصابات حاجز الـ 600 ألف شخص، بينما وصلت الوفيات لما يقارب 26 ألف حالة.

    توقعات ترامب تتحقق

    كان الرئيس الأمريكي قال نهاية الشهر الماضي، إن الأسبوعين المقبلين سيكونان عصيبين على الشعب الأمريكي، وأن الوفيات قد تتخطى 200 ألف وفاة على أقل تقدير.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات مكافحة فيروس كورونا في البلاد 25 مارس/آذار 2020
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستمر بأسبوعين عصيبين للغاية
    وتحدث ترامب وقتها متفائلا قائلا، "سنصل إلى نقطة مروعة من حيث أعداد وفيات كورونا، لكنها ستكون النقطة التي تبدأ الأمور بعدها في التغير للأفضل... بدأنا نرى ضوءا في نهاية النفق، وربما سنفتخر في المستقبل القريب بما قمنا به".

    انتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول، حيث تخطت الإصابات حاجز الـ 2 مليون حالة والوفيات 126 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 467 ألف حالة.

    رغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3341 وفاة.

     بينما انتشر الفيروس كالنار في الهشيم بدول مثل: إيطاليا (162 ألف إصابة، 21 ألف وفاة)، وإسبانيا (172 ألف إصابة، 18 ألف وفاة)، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (61)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الولايات المتحدة, ترامب
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