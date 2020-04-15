الأمل يتبدد... كورونا يحقق رقم وفيات "مروع" في الولايات المتحدة

وأكدت الجامعة عبر موقعها الألكتورني، أن الولايات المتحدة سجلت عدد وفيات قياسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعدما كان يلوح في الأفق أمل بانخفاض عدد الوفيات والإصابات في البلاد.
حصيلة وفيات مروعة خلال 24 ساعة
وقالت جونز هوبكنز، "إن الولايات المتحدة أحصت 2228 وفاة خلال يوم الثلاثاء". حيث تعد أكبر حصيلة وفيات خلال يوم واحد حتى الآن عالميا.
#COVID19outbreak: #UnitedStates records 2,228 deaths in the past 24 hours. Death toll in US rises over 25,000.#COVID19India #COVID19 #Coronavirus pic.twitter.com/yubsQQNtXd
— NEWS9 (@NEWS9TWEETS) April 15, 2020
وبحسب الجامعة الأمريكية، ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا الولايات المتحدة إلى 25.757 وفاة.
الأمل يتبدد
سجلت الولايات المتحدة خلال الأيام الثلاث الماضية (السبت "1920 وفاة"، الأحد "1514"، الاثنين "1509") إحصاءات منخفضة لنسبة الوفيات في عموم البلاد.
أكبر نسبة إصابات حول العالم
وتملك الولايات المتحدة أكبر نسبة إصابات ووفيات حول العالم، حيث تخطت الإصابات حاجز الـ 600 ألف شخص، بينما وصلت الوفيات لما يقارب 26 ألف حالة.
توقعات ترامب تتحقق
كان الرئيس الأمريكي قال نهاية الشهر الماضي، إن الأسبوعين المقبلين سيكونان عصيبين على الشعب الأمريكي، وأن الوفيات قد تتخطى 200 ألف وفاة على أقل تقدير.
انتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول، حيث تخطت الإصابات حاجز الـ 2 مليون حالة والوفيات 126 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 467 ألف حالة.
رغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3341 وفاة.
بينما انتشر الفيروس كالنار في الهشيم بدول مثل: إيطاليا (162 ألف إصابة، 21 ألف وفاة)، وإسبانيا (172 ألف إصابة، 18 ألف وفاة)، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.
وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
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