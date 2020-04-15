لهذه الأسباب كورونا يصيب الرجال أكثر من النساء

كشفت دراسة أجراها المركز البريطاني الوطني لدراسات العناية المركزة، ونشرتها وسائل إعلام، أن الرجال يمثلون 73% من مصابي فيروس كورونا الذين يدخلون العناية المركزة.

وأوضحت الدراسة أن هناك عوامل أخرى، غير الجنس، جعلت نسبة الرجال أعلى بكثير من النساء.

وقال الدكتور جيمس جيل، المحاضر بكلية الطب في جامعة "وارويك" البريطانية، إن الرجال أقل اهتماما بأنفسهم، ففي المتوسط هم مدخنون، ولا يتبعون نظما غذائية صحية، ما يعرضهم للإصابة بالسكري وأمراض القلب والرئة والسرطان وضغط الدم أكثر من النساء.

وقال البروفيسور إيان هال، المختص بطب الجينات بجامعة نوتينغهام، "أنا لست مقتنعا تماما بأن فرصة إصابة الرجال أكبر بفيروس كورونا، ولكن توجد عوامل أخرى غير مثبتة تلعب دورا في ذلك. فالرجال معرضون أكثر للأمراض مثل السكتة القلبية والسكري وأمراض الرئة المزمنة".