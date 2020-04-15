بعد ترامب... بومبيو يتهم "الصحة العالمية" بعدم القيام بواجبها" ومحاباة الصين

قال وير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن منظمة الصحة العالمية عليها القيام بواجبها لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد".

واتهم بومبيو المنظمة الدولية بمحاباة الصينيين في هذه الأزمة، وقال في حديث على قناة "فوكس نيوز"، إن المنظمة كانت قادرة على التواصل مع الحزب الشيوعي الصيني، في حين لم تتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت في حاجة إلى ذلك منذ بداية الأزمة.

وتابع بومبيو "علمنا بعد ذلك أن لدديهم هذا المختبر، ثم علمنا عن الأسواق الرطبة، وعلمنا أيضا أن الفيروس نشأ في المدينة نفسها".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي المنظمة الدولية إلى الشفافية، مؤكدا أن مهمتها هي نشر المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الثلاثاء، توجيه إدارته لتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية.

وأضاف ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن جائحة كورونا، منظمة الصحة العالمية فشلت في الحصول على المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا ونشرها بطريقة شفافة.

وتابع، "إخفاقات منظمة الصحة العالمية تسببت في وفاة الآلاف... كان يمكن إنقاذ الكثير من الأرواح لو أن منظمة الصحة أرسلت مبكرا خبراء إلى الصين.. قدمت معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.