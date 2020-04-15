مخالف للحجر الصحي في إسبانيا يدفع عناصر الشرطة للهبوط بطائرتهم... فيديو

اضطر رجال الشرطة في إسبانيا الى الهبوط بمروحيتهم على أحد سواحل البلاد من أجل إقناع رجل بالعودة إلى منزله بعد ان خالف قواعد الحجر الصحي المفروضة في البلاد.

فبعد عدد من المحاولات من قبل رجال الشرطة من الهواء لحث الرجل على العودة الى منزله، اضطروا الى الهبوط على شاطئ تافيرنيس دي لا فالديجنا، لإقناع الرجل الذي تعنت برأيه.

ليرضخ بعدها لطلب الشرطة عائدا الى منزله.

📢Seguimos en estado de alarma, RECUÉRDALO.



Garantizamos que se cumpla, también desde el aire.



Nuestros agentes aterrizaron el helicóptero para denunciar a un hombre que paseaba por la playa de Tavernes de la Valldigna (#Valencia) #QuédateEnCasa #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/FwWZezTj9Y — Policía Nacional (@policia) April 14, 2020

يذكر بأن البلاد تخضع لحجر صحي نتيجة لتفشي وباء "كورونا" في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة يوم أمس، عن وفاة 567 شخصا بفيروس "كورونا"، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 18 ألف حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتقع إلى 18056 بدلا من 17489 المسجل أمس بزيادة قدرها 567 حالة وفاة"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".

وبدأت إسبانيا، أول أمس، الاثنين، في تخفيف إجراءات الإغلاق العام الصارمة التي أبقت الناس في المنازل لأكثر من شهر وعطلت النشاط الاقتصادي.