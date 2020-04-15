الصين: العالم في مرحلة حرجة وعلى أمريكا الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة الصحة العالمية

حثت الصين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة الصحة العالمية، بعدما أوقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمويل بلاده للمنظمة بسبب تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال مؤتمر صحفي يومي، إن الوضع مع الوباء الذي أصاب قرابة مليوني شخص على مستوى العالم في مرحلة حرجة وإن قرار الولايات المتحدة سيؤثر على جميع دول العالم.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، إنه وجه إداراته بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أنها فشلت في الحصول على المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا ونشرها بطريقة شفافة.

وتابع: "إخفاقات منظمة الصحة العالمية تسببت في وفاة الآلاف... كان يمكن إنقاذ الكثير من الأرواح لو أن منظمة الصحة أرسلت مبكرا خبراء إلى الصين... قدمت معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين".

كان الرئيس الأمريكي انتقد أداء منظمة الصحة العالمية أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي. كما هدد بتعليق تمويل الولايات المتحدة لها بسبب ما يراه "تقاعسا" و"انحيازا" إلى مواقف الصين في أزمة كورونا.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، مليوني إصابة، بينها 126 ألف حالة وفاة، ونحو 485 ألف حالة شفاء.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 600 ألف في الولايات المتحدة و174 ألفًا في إسبانيا ونحو 162 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.