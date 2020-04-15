إيران تستأنف بعض الأنشطة التجارية وتبقي القيود المفروضة لمواجهة كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيران، استئناف الأعمال التجارية منخفضة المخاطر مع الإبقاء على القيود المفروضة من قبل لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" في البلاد.

طهران- سبوتنيك وقال مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، في كلمة اليوم الأربعاء، "لن نخفف القيود في مكافحة كورونا... وسيتم استئناف الأعمال التجارية منخفضة المخاطر في البلاد بشرط الالتزام بالبروتوكولات الصحية".

وتابع "نسعى لأن يكون استئناف الأعمال التجارية لا يسبب بانتشار فيروس كورونا بكثرة في البلاد".

وسجلت إيران اكثر من 74 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي، في حيت توفي أكثر من 4600 شخص.