"لأول مرة في العالم"... الحرس الثوري الإيراني يكشف إنجازا علميا بشأن "كورونا"

أزاح القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، الستار، عن منظومة "مستعان" الذكية المحلية للتشخيص السريع لفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، إن جهاز تشخيص فيروس كورونا قادر على الكشف عن المناطق الملوثة بالفيروس، مشيرة إلى تصريحات اللواء حسين سلامي الذي اعتبر ذلك إنجاز علميا وتقنيا فريدا من نوعه والذي تم تحقیقه بعد تفشي جائحة كورونا على يد علماء قوات التعبئة الشعبية (البسيج)، مؤكدا أن تصنيع هذه المنظومة محليا جاء لأول مرة في العالم.

وأضاف أن "مبدأ العمل في هذا الجهاز يرتكزعلى إيجاد مجال مغناطيسي أي استخدام فيروس ثنائي القطبية حيث أنه قادر على الكشف عن أماكن التلوث بفيروس كورونا بشعاع 100 متر ليتم خلال خمسة ثواني تنظيف المنطقة التي يوجد فيها الفيروس".

وقال قائد الحرس الثوري الإراني، إن "هذا الجهاز يعمل عن بعد وبشكل ذكي ويستخدم لمسح وتعقيم المناطق الملوثة وتم اختباره في المستشفيات وكانت نسبة النجاح فيه 80%.

وكانت السلطات الصحية في إيران، أعلنت صباح اليوم، استئناف الأعمال التجارية منخفضة المخاطر مع الإبقاء على القيود المفروضة من قبل لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الثلاثاء، تسجيل 98 حالة وفاة بفيروس كورونا، في الأربع والعشرين الساعة الماضية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 74 ألفا و877 شخصا، وبوفاة 98 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في إيران 4683 شخصا.