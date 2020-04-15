رئيس حزب العمال البريطاني: الحكومة تحركت ببطء شديد لمواجهة كورونا

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، إن بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة البريطانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كانت بطيئة.

وأكد ستارمر، اليوم الأربعاء في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن بلاده لم تتعلم من البلدان الأخرى في هذه الأزمة، حسبما نقلت "فاينينشيال تايمز".

وقال ستارمر:

أعتقد أن بعض القرارات المتخذة في الأسابيع القليلة الماضية كانت بطيئة للغاية ولم نتعلم على نحو سريع من البلدان الأخرى. دعونا لا نكرر ذلك.

وأحجمت بريطانيا في بداية انتشار وباء كورونا عن اتخاذ إجراءات مشددة مثل غيرها من البلدان في أوروبا.

ويذكر أنه سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية وفي 11 آذار/ مارس الماضي تفشي الفيروس التاجي الجديد وباء. ووفقا لأحدث البيانات، فقد بلغ عدد حالات الإصابات بهذا الفيروس على مستوي العالم أكثر من مليوني حالة، وتوفي أكثر من 126.5 ألفا شخص وتعافى نحو 485 ألف شخصا.