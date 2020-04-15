روحاني: الحاجة إلى الجيش قائمة في الحرب والسلم

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الحاجة إلى إلجيش قائمة في الحرب وفي السلم، جاء ذلك بمناسبة يوم الجيش التي تصادف يوم الجمعة المقبل 17 أبريل/ نيسان.

وتابع روحاني، "الصحة والمعيشة هما أهم هاجس لدى المواطنين، مضيفا، أن علينا أن نحارب المرض والبطالة في وقت واحد، ونصل إلى المرحلة المطلوبة من خلال التعاون لتجاوز مرض كورونا".

وأوضح روحاني أن الجيش هو القوة الرادعة للعدو في زمن الحرب، كما أنه حاضر في جميع الميادين في زمن السلم، فهو يساهم في إغاثة المنكوبين بالزلازل والسيول والحوادث الأخرى، كما أنه يقوم بدور مهم اليوم في مكافحة فيروس كورونا، بحسب وكالة إرنا.

وأضاف الرئيس روحاني في جلسة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا بات معضلة تواجه جميع الدول، وقد ترك آثاره على السياسة والاقتصاد والتجارة وأسلوب حياة الناس.

وشدد قائلا "لدينا اليوم موضوعان مهمان، هما عصر كورونا وما بعد كورونا، ومن هنا فان من المهم في عصر كورونا أن نوجد الكيفية التي نواجه بها هذا المرض، وبعد انتهاء هذا العصر نبحث الكيفية التي نعيد فيها تأهيل الاقتصاد وتنظيمه.

واعتبر النجاح في هذا الأمر يتطلب تكاتف كافة السلطات والمؤسسات في الدولة، فهناك واجبات على عاتق الحكومة، وأخرى على عاتق القوى الأخرى.