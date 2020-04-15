استئناف الطيران وخدمات السكك الحديدية والشحن في ووهان بنهاية أبريل

قال ليو شي شينغ، نائب رئيس بلدية مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين، اليوم الأربعاء، إن المدينة تسعى لاستئناف الطيران وخدمات السكك الحديدية وعمليات الشحن على نحو كامل بحلول نهاية أبريل/ نيسان.

ورفعت ووهان في الشهر الجاري حالة الحجر الصحي التي فُرضت عليها لأكثر من شهرين.

وقال ليو، في مؤتمر صحفي بحسب وكالة "رويترز"، إن خدمات سيارات الأجرة ستستأنف على نحو منظم.

وأضاف أنه سيجري استئناف عمليات الموانئ في المدينة المطلة على نهر يانغتسي بحلول نهاية هذا الشهر.