مستشار السياسات الصحية لأوباما: لا يمكن عودة الأنشطة الرياضية قبل خريف 2021

استبعد إيزيكل إيمانويل، الذي عمل مستشارا لسياسات الصحة لدى إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إمكانية عودة التجمعات الكبيرة والفعاليات الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يتم إنتاج لقاح لفيروس كورونا وتوزيعه على مستوى واسع خلال 12- 18 شهرا.

وقال إيمانويل، الذي يرأس الآن قسم آداب مهنة الطب والسياسة الصحية في جامعة بنسلفانيا، إن الاقتصاد الأمريكي يجب أن ينفتح على مراحل، بداية من أماكن العمل التي يمكن أن تحافظ على المزيد من ممارسات الإبعاد الاجتماعي.

لكنه كان أقل تفاؤلا بشأن استئناف مباريات كرة القدم في الملاعب الكبيرة، على سبيل المثال، مثلما يرغب الاتحاد الوطني لكرة القدم هذا الخريف إذا أمكن.

ونقلت صحيفة "يو إس أيه توداي" عن إيمانويل القول "التجمعات الأكبر، المؤتمرات والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية، عندما يقول الناس أنهم سيعيدون جدولة هذا المؤتمر أو حدث التخرج في أكتوبر 2020 ، ليس لدي أي فكرة كيف يعتقدون أن هذا احتمال معقول. أعتقد أن هذه الأشياء ستكون آخر من يعود. واقعيا، نحن نتحدث عن خريف 2021 وهو أقرب موعد ممكن".