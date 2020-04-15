"ظريف يقول إنه لم يعلم بها"... تفاصيل إرسال طائرة إيرانية إلى السعودية

أعلنت الحكومة الايرانية، اليوم الأربعاء، عن تسيير رحلة جوية إلى مدينة جدة السعودية، لإعادة موظفي مكتب الخطوط الجوية الإيرانية العالقين هناك.

وقال المتحدث بأسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء: إنه "استفسر من وزير الخارجية محمد جواد ظريف، حول إرسال طائرة إيرانية الى جدة، والذي أبلغه بأنه لا علم له بهذا الموضوع"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأردف ربيعي قائلا: أنه "استفسر من وزير المواصلات محمد إسلامي، بشأن هذا الموضوع والذي أوضح بأن تسيير رحلة إلى جدة يأتي في إطار مهمة إدارية ولإعادة موظفي شركة الطيران الحكومية إلى إيران، وليس له أي طابع سياسي".

وفيما يتعلق بمكافحة "كورونا"، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن "الأرقام تشير إلى تراجع وتيرة الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاد البلاد، حيث انخفضت الوفيات في محافظة طهران بنسبة 40%".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 98 حالة وفاة بفيروس كورونا، في الأربع والعشرين الساعة الماضية، مؤكدة أن عدد الوفيات بلغ 4777. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، تجاوز 76 ألفا بعد تسجيل 1512 إصابة جديدة.