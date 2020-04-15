قائد الجيش الإيراني: 11 ألفا من كوادرنا يواجهون كورونا

قال القائد العام للجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، إن 11 ألفا من كوادر الجيش الطبية، دخلوا ميدان مواجهة كورونا بصورة تضحوية وهم يقفون الآن في الخط الأول لمواجهة انتشار هذا الفيروس.

أشار القائد العام للجيش، اللواء موسوي، بحسب وكالة "إرنا" إلى أن الجيش ومع انتشار فيروس كورونا، نزل إلى الميدان مجسدا شعار "الجيش فداء للشعب" وقدم 11 ألفا من كوادره الطبية والعلاجية ليكونوا في الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا.

وسجلت إيران أكثر من 74 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي، بينما توفي أكثر من 4600.