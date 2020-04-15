ضبط عشرات الأطنان من المخدرات في إيران خلال أيام

أعلنت لجنة مكافحة المخدرات الإيرانية، اليوم الأربعاء، ضبط أكثر من 34 طنا من مختلف أنواع المخدرات في أنحاء إيران خلال الأسبوعين الماضيين.

وبحسب وكالة "إيرنا"، قال مساعد الأمين العام للجنة شؤون مكافحة التوزيع والشؤون الدولية، ناصر أصلاني، إن أغلب المواد المضبوطة (أكثر من 27 طنًا) أو ما يعادل 80% من حجم المضبوطات كانت من مخدر الأفيون.

وأضاف أصلاني، أن مجموع ما تم ضبطه خلال هذه الفترة، بلغ 34 ألفا و183 كغ، من أنواع المخدرات من عصابات التهريب، لتسجل البلاد زيادة بنسبة 58%عن نفس الفترة من العام الماضي.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تصارع فيه إيران تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، والذي جعلها واحدة من أكبر بؤر تفشي مرض "كوفيد 19"، الذى أودى بحياة الآلاف وأمرض عشرات الآلاف، بحسب وزارة الصحة.