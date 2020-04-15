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14:00 GMT15 أبريل/ نيسان 2020
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    مخيم للاجئين السوريين على ضفة نهر الليطاني في لبنان

    اليونان تنقل أول مجموعة من الأطفال اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
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    نقلت اليونان 12 طفلا بلا مرافق من مخيمات مكتظة باللاجئين إلى لوكسمبورغ، اليوم الأربعاء، في أول عملية نقل من بين ألف أخرى تعمل السلطات على التعجيل بها.

    وأفادت "رويترز" بأنه من المتوقع أن تسافر مجموعة ثانية تضم 50 طفلا جوا من أثينا إلى ألمانيا يوم السبت المقبل، بينما تسافر مجموعة أخرى من 20 طفلا إلى سويسرا في وقت لاحق. وتأمل اليونان في إعادة توطين نحو 1600 قاصر بلا مرافق خلال الشهور المقبلة.

    الشرطة اليونانية
    © AFP 2020 / LOUISA GOULIAMAKI
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    وصرح نائب وزير الهجرة يورجوس كوموتساكوس بأنه على الرغم من أن عدد الأطفال صغير لكن نقلهم يبعث رسالة قوية للآخرين للاقتداء بلوكسمبورغ.

    وأضاف أن اليونان تضطر لتحمل حصة غير متناسبة من عبء اللاجئين، وتابع قائلا في تصريحات لهيئة البث الحكومية إي.آر.تي "تواجه اليونان أزمة داخل أزمة: الهجرة والوباء معا، هذا المزيج يجعل الوضع الصعب بالفعل أكثر صعوبة وتعقيدا".

    ويعيش ما لا يقل عن 5200 طفل مهاجر من سوريا وأفغانستان والعراق ودول أفريقية في اليونان حاليا. ويعاني عدد كبير منهم أوضاعا معيشية قاسية في مخيمات في جزر ببحر إيجة.

    وتواجه اليونان، التي فرضت إجراءات العزل العام مبكرا، جائحة فيروس كورونا بشكل جيد نسبيا مقارنة بالكثير من الدول الأوروبية، حيث سجلت 2170 إصابة مؤكدة بالفيروس و101 حالة وفاة حتى الآن.

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