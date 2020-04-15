فنلندا ترفع قيود السفر عن العاصمة وإقليمها

ألغت الحكومة الفنلندية، اليوم الأربعاء، مرسوما سابقا يسمح بإغلاق إقليم أوسيما الأكثر اكتظاظا بالسكان، والذي يضم العاصمة هلسينكي.

وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، في مؤتمر صحفي، إن قرار رفع الإغلاق جاء بعد انتهاء الأسس الدستورية له، حسبما نقلت صحيفة "هلسينكي تايمز" المحلية.

ولفتت رئيسة الوزراء إلى أن الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد لم يصل إلى نقطة تحول، بل لا يزال حرجا إلى الحد الذي لا تزال فيه القيود والتعليمات الأخرى بشأن الاتصال الاجتماعي والسفر غير الضروري سارية.

وكانت القيود على السفر من وإلى منطقة العاصمة إلى باقي أرجاء فنلندا في 28 مارس/ آذار الماضي، لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.