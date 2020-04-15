المراكز الصحية الأمريكية تتحدى ترامب: علاقاتنا بناءة مع "الصحة العالمية"

تحدت المراكز الصحية الأمريكية، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأشادت بمنظمة الصحة العالمية.

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن للوكالات الصحية الأمريكية "علاقة بناءة جدا" مع منظمة الصحة العالمية.

وقال مدير الوكالة الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد: "للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية تاريخ طويل من العمل المشترك في العديد من حالات التفشي في أنحاء العالم وهو ما نواصل القيام به في هذا التفشي".

وأضاف "كانت لدينا علاقة بناءة جدا في مجال الصحة العامة. ونواصل الاحتفاظ بهذه العلاقة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أصدر قرارا أمس الثلاثاء بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية.

وأضاف ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن جائحة كورونا، منظمة الصحة العالمية فشلت في الحصول على المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا ونشرها بطريقة شفافة.

وتابع، "إخفاقات منظمة الصحة العالمية تسببت في وفاة الآلاف... كان يمكن إنقاذ الكثير من الأرواح لو أن منظمة الصحة أرسلت مبكرا خبراء إلى الصين... قدمت معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين".

وأشار الرئيس الأمريكي، "يجب على منظمة الصحة العالمية إجراء إصلاحات داخلية".

وشدد، "منظمة الصحة العالمية وضعت اعتبارات السياسة فوق إجراءات السلامة العامة".

وانتقد الرئيس الأمريكي أداء منظمة الصحة العالمية أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي. كما هدد بتعليق تمويل الولايات المتحدة لها بسبب ما يراه "تقاعسا" و"انحيازا" إلى مواقف الصين في أزمة كورونا.