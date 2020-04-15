الطاقة المكسيكية: سيتم تخفيض إنتاج النفط في مايو ويونيو في إطار صفقة "أوبك +"

قالت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي، اليوم الأربعاء، إنه وفقًا لاتفاق "أوبك +"، فإن بلادها لن تخفض إنتاج النفط من تموز / يوليو حتى نهاية عام 2020.

وقالت الوزيرة: "ذكرنا أننا لا نستطيع المشاركة في المرحلة الثانية من الاتفاقية في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020، عندما حددت الدول المشاركة خقض الإنتاج ليس إلى 23% ولكن إلى 18%".

ومن جانبها أعلنت وكالة الطاقة الدولية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن احتمال انخفاض الطلب على النفط في 2020 ليصل إلى 9.3 مليون برميل يوميا.

وهبطت أسعار النفط بشكل حاد، يوم أمس الثلاثاء، وتراجع الخام الأمريكي باتجاه مستوى 20 دولارا للبرميل مع مراهنة المستثمرين على أن انهيارا في الطلب على الوقود ناجم عن جائحة فيروس كورونا سيكون كبيرا بدرجة لن تعوضه تخفيضات عالمية قياسية من المنتجين.