تركيا تبدأ الإفراج عن آلاف السجناء لمواجهة "كورونا"

بدأت تركيا، اليوم الأربعاء، إجراءات الإفراج عن سجناء، بموجب تعديل قانوني يتيح ذلك، لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" عن مصادر، وصفتها بالمطلعة، قولها إن القرار دخل حيز التنفيذ من مساء أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن يشمل 90 ألف شخص.

تركيا.. بدء الإفراج عن آلاف السجناء في إطار تدابير كورونا

من المتوقع أن يشمل القرار الذي دخل حيز التنفيذ ليل الثلاثاء/الأربعاء، نحو 90 ألف شخصhttps://t.co/QMWoNdMMY4 pic.twitter.com/990edeacYG — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 15, 2020

وكان البرلمان التركي قد وافق، الاثنين الماضي، على مشروع قانون أعده حزب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، بموجبه يفرج عن نزلاء السجون المفتوحة والمحكومين ممن ينطبق عليهم الإفراج المشروط، وذلك حتى 31 ماييو/ أيار المقبل.

ويتيح القانون إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ 3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.

وانتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية النص لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب.

ودانت تلك المنظمات أيضاً عدم شمول التدبير الجديد العديد من الصحفيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة.

لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم، من جانبه، حين طرح مشروع القانون أكد أن 45 ألف شخص سيجري الإفراج عنهم بموجبه في إطار عملية إفراح مبكر مشروط، وسيرفع العدد إلى 90 ألف مع احتساب السجناء الذين سيوضعون قيد الإقامة الجبرية.