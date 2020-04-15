مجموعة العشرين تتخذ جميع التدابير لمنع التأثير الطويل لوباء كورونا على الاقتصاد العالمي

أكد وزراء مالية مجموعة العشرين في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن دول المجموعة وعدت باتخاذ جميع الإجراءات لمنع التأثير الطويل لوباء كورونا على الاقتصاد العالمي.

وجاء في نص البيان: "نؤكد من جديد التزامنا باستخدام جميع الأدوات المتاحة للحماية من المخاطر السلبية، واستعادة الاقتصاد بسرعة وتحقيق نمو متوازن وشامل ومستدام، مع الاستمرار في الاستجابة للتحديات العالمية. بصفتنا أعضاء في مجموعة العشرين، سنتخذ الإجراءات والالتزامات لضمان نمو قوي للاقتصاد ومستدام ومتوازن وشامل، مع الاعتراف بأن التعاون الدولي هو المفتاح لضمان الانتعاش".

وتابع البيان:"نحن ندرك أن السيطرة على انتشار مرض كوفيد-19 يعتبر أداة رئيسية في تقليل الصدمات الاقتصادية، مما يسمح باستعادة الثقة واستئناف العمليات التجارية بالكامل".

كما شدد الوزراء على أهمية تبادل أحدث المعلومات والخبرات بشأن مكافحة مرض "كوفيد - 19"، لتقليل الآثار السلبية، فضلا عن مخاطر انتشار موجة ثانوية من العدوى بفيروس كورونا.