الصحة العالمية: أمريكا صديق قديم ونأسف لقرارها بوقف التمويل المقدم لنا

قال تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن قرار الرئيس الأمريكي قطع الدعم، الذي تقدمه واشنطن للمنظمة، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، أمر "مؤسف".