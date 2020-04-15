ما حقيقة رمي أحد السياسيين الفرنسيين لعلم الاتحاد الأوروبي على خلفية تفشي فيروس كورونا؟

بعد انتشار مقطع الفيديو الذي قيل إنه لسياسي فرنسي يزيل علم الاتحاد الأوروبي على خلفية عدم تعاون دول الاتحاد مع فرنسا في محاربة تفشي فيروس كورونا، تبين أن الفيديو قديم ويعود لعام 2019، ولا علاقة له بتفشي الفيروس في أنحاء العالم.

بالفعل يظهر في الفيديو السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو يلقي علم الاتحاد الأوروبي في الأول من أيار/مايو 2019، أي قبل أشهر على ظهور الوباء.

ولكن السبب الحقيقي يعود إلى أن السياسي الفرنسي اليميني كان يدعو إلى الانفكاك عن الاتحاد الأوروبي، وألقى العلم بالفعل ونشر الفيديو على حسابع الشخصي عبر مواقع التواصل تنديداً بالسياسة المالية للاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وحظي الفيديو بمئات المشاركات عبر التويتر، إضافة إلى مئات المشاركات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، دون معرفة السبب الحقيقي وراء إزالة فيليبو لعلم الاتحاد الأوروبي، إلى أن أوضحت خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربية التابعة لوكالة "فرانس برس"، التاريخ الأصلي للفيديو، والأسباب التي دفعت السياسي الفرنسي لإزالة العلم واستبداله بالعلم الفرنسي.